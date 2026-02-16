У Харкові чоловік збив поліцейську під час спроби втекти від ТЦК 

16 лютого під час перевірки документів на Харківщині водій, який перебував у розшуку та підлягав доставленню до ТЦК та СП, розпочав рух автомобілем, намагаючись уникнути затримання. Під час спроби втекти чоловік збив поліцейську.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Як розповіли в поліції, під час перевірки документів було встановлено, що водій авто перебуває в розшуку та підлягає доставленню до ТЦК та СП.

“Після доведення до водія законної вимоги щодо необхідності доставлення до ТЦК та СП, попри вимогу залишатися на місці, він умисно розпочав рух транспортним засобом з метою уникнення доставлення”, – йдеться в повідомленні.

Під час спроби його зупинити водій здійснив наїзд на поліцейську, після чого продовжив рух, намагаючись втекти.

Згодом на одній із вулиць Харкова поліцейські наздогнали транспортний засіб і затримали правопорушника. Чоловіка доставлено до територіального підрозділу поліції.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України.