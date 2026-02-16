На Харківщині арештували землю археологічної пам’ятки “Війтенки-1”

Харківська обласна прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути у державну власність земельну ділянку площею 34,4 га в межах пам’ятки археології «Війтенки-1». Суд уже відкрив провадження та наклав арешт на землю.

У прокуратурі повідомили, що у січні 2026 року подано позов щодо повернення ділянки вартістю понад 1,4 млн грн. Територія розташована в межах стародавнього поселення «Війтенки-1», яке ще у 1997 році було визнано пам’яткою археології місцевого значення.

Суд розгляне справу про повернення державі 34 га історико-культурної землі / Фото: Прокуратура

За даними відомства, землю незаконно передали у власність Валківської територіальної громади, а згодом — у користування фермерському господарству. Водночас ця ділянка належить до земель історико-культурного призначення та може перебувати виключно у державній власності. Її вилучення можливе лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини.

Реклама

Реклама

Поселення і могильник «Війтенки-1» досліджуються з 1970-х років. Пам’ятка належить до пізньоримського часу — початку доби Великого переселення народів у лісостепу Східної Європи та має визначне значення для культурної спадщини.

Наразі Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справі. За клопотанням прокурора на земельну ділянку накладено арешт та заборонено будь-які сільськогосподарські, будівельні й земельні роботи, що можуть зашкодити об’єкту.

Робота з повернення землі триває у співпраці з Департаментом культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації. Матеріали позову були підготовлені за сприяння доктора історичних наук Михайла Любичева.

У прокуратурі також зазначили, що внаслідок російської агресії в Україні зруйновано або пошкоджено 1630 пам’яток культурної спадщини, з них 344 — у Харківській області.