Стали відомі п’ять головних змін у iPhone 18 Pro

Аналітик Джефф Пу розкрив п’ять нових функцій, які можуть отримати iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Про це повідомляє MacRumors із посиланням на дослідницьку записку для GF Securities.

iPhone 18 Pro може отримати зменшений Dynamic Island завдяки перенесенню елементів Face ID під екран. Це дозволить зменшити виріз у верхній частині дисплея.

Основна 48-мегапіксельна камера Fusion нібито матиме змінну діафрагму. Це дасть змогу користувачам контролювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, і впливати на глибину різкості.

Очікується, що смартфони працюватимуть на новому чипі A20 Pro, виготовленому за 2-нм техпроцесом TSMC, тоді як A19 Pro базується на 3-нм архітектурі. Також iPhone 18 Pro можуть отримати новий чип N2 для бездротових підключень замість N1, який підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread.

Крім того, повідомляється про використання модему C2 — третього покоління власних стільникових модемів Apple для 5G і LTE.

Презентація iPhone 18 Pro очікується у вересні.