Генштаб повідомив про ліквідацію 1180 військових РФ за добу

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 180 військовослужбовців армії РФ.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2026 року орієнтовно склали близько 1 254 450 осіб, з них 1 180 — за останню добу.

Також за добу знищено 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем та 1 засіб протиповітряної оборони.

Крім того, українські військові знешкодили 601 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 169 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Загалом з початку повномасштабної війни знищено 11 676 танків, 24 042 бойові броньовані машини, 37 319 артилерійських систем, 1 648 РСЗВ, 1 301 засіб ППО, 435 літаків, 347 гелікоптерів, 135 459 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 286 крилатих ракет, 29 кораблів та катерів, 2 підводні човни, 78 654 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 4 071 одиницю спеціальної техніки.