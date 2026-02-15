У Харкові в ДТП за участі трьох авто загинула жінка

У Харкові поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула 55-річна жінка. Аварія сталася вдень 15 лютого на вулиці Полтавський Шлях за участі трьох автомобілів.

Смертельна аварія на Полтавському шляху: поліція відкрила кримінальне провадження

За даними правоохоронців, близько 15:20 автомобіль Volkswagen Passat під керуванням 43-річного водія виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Chevrolet Volt, за кермом якого перебувала 32-річна жінка. Після цього Chevrolet допустив подальше зіткнення з автомобілем Renault Kangoo.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Volkswagen отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Пасажирка цього ж автомобіля, 55-річна жінка, від отриманих травм загинула.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.