        У Харкові в ДТП за участі трьох авто загинула жінка

        Віктор Алєксєєв
        15 Лютого 2026 19:16
        У Харкові поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула 55-річна жінка. Аварія сталася вдень 15 лютого на вулиці Полтавський Шлях за участі трьох автомобілів.

        Смертельна аварія на Полтавському шляху: поліція відкрила кримінальне провадження / Фото Нацполіція

        За даними правоохоронців, близько 15:20 автомобіль Volkswagen Passat під керуванням 43-річного водія виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Chevrolet Volt, за кермом якого перебувала 32-річна жінка. Після цього Chevrolet допустив подальше зіткнення з автомобілем Renault Kangoo.

        Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Volkswagen отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Пасажирка цього ж автомобіля, 55-річна жінка, від отриманих травм загинула.

        Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

        Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.


