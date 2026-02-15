Аварія на енергообладнанні залишила частину Одещини без світла

У ніч на 14 лютого в Одеській області сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній, унаслідок чого частина споживачів і об’єкти критичної інфраструктури залишилися без електропостачання. Фахівці вже працюють над відновленням подачі світла, а критичні об’єкти переведено на резервне живлення.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, на яку посилається Кіпер, без електрики тимчасово опинилися окремі об’єкти Одеського району, зокрема в місті Чорноморськ та частково в Одесі. На місцях тривають ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки мешканців.

До стабілізації ситуації об’єкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів. У Чорноморську подача води здійснюється за графіками, а в Одесі в Київському, Приморському та Хаджибейському районах організовано підвіз технічної води.

Для підтримки населення в області діють 570 Пунктів Незламності, якими протягом доби скористалися майже чотири тисячі жителів регіону. Роботи з відновлення тривають.