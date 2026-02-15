Зеленський: Україна очікує конкретні пакети енергетичної та військової допомоги до 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише за один тиждень лютого Росія застосувала проти України близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з яких були балістичними. За його словами, під ударами опинилися Одеська, Донецька, Запорізька та Сумська області.

Глава держави наголосив, що головною ціллю російських атак залишається енергетична інфраструктура. Російські війська навмисно комбінують удари, щоб знищити генерацію, підстанції та мережі, водночас значна частина ударів припадає й на житлову інфраструктуру. Частину ракет українські сили протиповітряної оборони збивають, однак не всі, тому, підкреслив президент, у захисті життя не може бути пауз.

Зеленський повідомив, що під час зустрічей у Мюнхені з лідерами Берлінського формату досягнуто домовленостей про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України, які мають надійти до 24 лютого. Президент подякував партнерам за готовність підтримувати Україну та наголосив, що системи протиповітряної оборони потрібні щодня, аби позбавити Росію можливостей для терору.

Реклама