        Чотири українки пробилися до гонки переслідування на Олімпіаді: результати спринту

        Сергій Бордовський
        14 Лютого 2026 18:13
        Юлія Джима на Олімпіаді-2026 / Фото: REUTERS/Matthew Childs
        Юлія Джима на Олімпіаді-2026 / Фото: REUTERS/Matthew Childs

        На XXV зимових Олімпійських іграх-2026 завершилася жіноча спринтерська гонка з біатлону. За її підсумками чотири представниці України вибороли право участі у завтрашній гонці переслідування, яка відбудеться 15 лютого.

        До персьюту відібралися Юлія Джіма, Олександра Меркушина, Христина Дмитренко та Олена Городна.

        24. Юлія Джіма (0+0, +1:34.6).
        42. Олександра Меркушина (0+1, +2:11.0).
        54. Христина Дмитренко (0+1, +2:23.8).
        76. Олена Городна (0+2, +3:30.5).

        Олімпійською чемпіонкою у спринті стала норвежка Марен Кіркейде (0+0, 20:40.8).


