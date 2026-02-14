Чотири українки пробилися до гонки переслідування на Олімпіаді: результати спринту

На XXV зимових Олімпійських іграх-2026 завершилася жіноча спринтерська гонка з біатлону. За її підсумками чотири представниці України вибороли право участі у завтрашній гонці переслідування, яка відбудеться 15 лютого.
До персьюту відібралися Юлія Джіма, Олександра Меркушина, Христина Дмитренко та Олена Городна.
24. Юлія Джіма (0+0, +1:34.6).
42. Олександра Меркушина (0+1, +2:11.0).
54. Христина Дмитренко (0+1, +2:23.8).
76. Олена Городна (0+2, +3:30.5).
Олімпійською чемпіонкою у спринті стала норвежка Марен Кіркейде (0+0, 20:40.8).