Жителі Бєлгорода залишаться без гарячої води до кінця опалювального сезону — губернатор

У російському Бєлгороді жителі будинків, підключених до централізованого теплопостачання, не отримуватимуть гарячу воду до завершення опалювального сезону. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, таке рішення ухвалили після детального аналізу пошкоджень об’єктів енергогосподарства, які зазнали руйнувань внаслідок атак безпілотників ЗСУ.

«Після детального аналізу з боку наших тепловиків та енергетиків останніх руйнувань, яких зазнали наші об'єкти енергогосподарства, ми розуміємо, що ті будинки міста Бєлгорода, які підключені до централізованого теплопостачання, до кінця опалювального сезону не зможуть отримувати гарячу воду», — написав Гладков.

Водночас, за його словами, зберігається подача холодної води, водовідведення, газопостачання, теплопостачання та електроенергії за рахунок постійних або резервних джерел енергозабезпечення.