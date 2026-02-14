Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про позитивну динаміку в енергосистемі після засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Водночас він наголосив, що через очікуване похолодання та ризик нових обстрілів усі служби працюють у стані підвищеної готовності.

За словами Шмигаля, покращення ситуації стало можливим завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та сприятливішим погодним умовам. У столиці протягом дня застосовувалися графіки відключень до двох черг, тоді як у Київській області діють мінімальні черги.

Водночас прем’єр зазначив, що попереду прогнозується зниження температури, що призведе до зростання навантаження на енергосистему. Крім того, зберігається висока загроза нових ворожих обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури.

Окремий акцент уряд робить на розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту потужностей. За добу в Київській області додали ще 9 МВт, що, за словами Шмигаля, є критично важливим для стійкості енерговузла столиці.

Також досягнуто домовленості про постачання трьох силових трансформаторів із Німеччини. Крім того, низка міжнародних партнерів оголосили про наміри додатково внести 13 млн євро до Фонду підтримки енергетики.