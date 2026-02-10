У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері

У Харківській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня обстановку, що склалася в енергетичній сфері. Рішення ухвалили через постійні ворожі обстріли та складну ситуацію з енергозабезпеченням регіону.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов за підсумками засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його словами, регіон перебуває під постійними ворожими обстрілами, що суттєво ускладнює роботу енергетичної інфраструктури.

У зв’язку з цим комісія ухвалила рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Крім того, Харківська ОВА ініціює звернення до Кабінету Міністрів України щодо долучення області до урядового проєкту СвітлоДім. У межах цієї державної програми жителі прифронтових територій можуть залучати додаткові фінансові ресурси для підвищення енергетичної стійкості та безперебійної роботи систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків.

Згідно з умовами програми, держава надає допомогу в розмірі від 100 до 300 тисяч гривень для ОСББ, житлових і обслуговуючих кооперативів, а також управителів багатоквартирних будинків незалежно від форми власності. Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергетичного обладнання.

Подати заявку на участь у програмі можна онлайн через Дію. Розгляд і схвалення заявок здійснює комісія при Міністерстві розвитку громад і територій України.