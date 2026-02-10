Окупанти FPV-дроном знищили АЗС на Харківщині, зазнав поранень волонтер

Київський бізнесмен став учасником аварії на Житомирщині: поліція розслідує смертельну ДТП на трасі Київ — Чоп

“Цей чоловік – волонтер, який допомагає протягом всієї війни. Він заправлявся на АЗС, щойно від’їхав – стався удар по заправці”, – розповів Коваленко.

Сьогодні, 10 лютого, російські війська завдали удару по автозаправній станції в селищі Золочів Харківської області. АЗС згоріла, постраждав волонтер.