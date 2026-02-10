        Події

        Окупанти FPV-дроном знищили АЗС на Харківщині, зазнав поранень волонтер

        Галина Шподарева
        10 Лютого 2026 14:29
        Наслідки удару РФ по АЗС у Золочеві / Фото: Віктор Коваленко
        Наслідки удару РФ по АЗС у Золочеві / Фото: Віктор Коваленко

        Сьогодні, 10 лютого, російські війська завдали удару по автозаправній станції в селищі Золочів Харківської області. АЗС згоріла, постраждав волонтер.

        Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

        Для удару по АЗС російські військові застосували FPV-дрон.

        Унаслідок атаки 48-річний чоловік дістав закриту вибухову травму та акубаротравму. Машиною швидкої допомоги постраждалого доправили до обласної клінічної лікарні.

        “Цей чоловік – волонтер, який допомагає протягом всієї війни. Він заправлявся на АЗС, щойно від’їхав – стався удар по заправці”, – розповів Коваленко.

        У результаті удару заправку знищено, також пошкоджено автомобіль Jeep.

        Пожежа на АЗС у Золочеві / Фото: Віктор Коваленко

