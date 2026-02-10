Окупанти FPV-дроном знищили АЗС на Харківщині, зазнав поранень волонтер

Сьогодні, 10 лютого, російські війська завдали удару по автозаправній станції в селищі Золочів Харківської області. АЗС згоріла, постраждав волонтер.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Для удару по АЗС російські військові застосували FPV-дрон.
Унаслідок атаки 48-річний чоловік дістав закриту вибухову травму та акубаротравму. Машиною швидкої допомоги постраждалого доправили до обласної клінічної лікарні.
“Цей чоловік – волонтер, який допомагає протягом всієї війни. Він заправлявся на АЗС, щойно від’їхав – стався удар по заправці”, – розповів Коваленко.
У результаті удару заправку знищено, також пошкоджено автомобіль Jeep.