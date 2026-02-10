МОК заявив, що шолом з іменами загиблих суперечить правилам, і дозволив Гераскевичу лише чорну пов’язку

Українському спортсмену Владиславу Гераскевичу заборонили виступати на Олімпійських іграх із шоломом, присвяченим загиблим на війні з Росією. Водночас Міжнародний олімпійський комітет дозволив використати чорну траурну пов’язку, повідомляє Reuters.

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення, що Владислав Гераскевич не може використовувати так званий «шолом пам’яті» під час змагань зі скелетону на зимових Олімпійських іграх. На тренуваннях в Італії спортсмен використовував шолом із зображеннями українських атлетів, які загинули під час війни з Росією.

В МОК заявили, що Гераскевич мав право висловлювати свою позицію поза межами змагань, однак під час стартів діють обмеження, спрямовані на недопущення політики на спортивних аренах. Рішення ухвалили з посиланням на правило 50.2 Олімпійської хартії, яке забороняє будь-які політичні, релігійні чи расові демонстрації на аренах і подіумах.

Речник МОК Марк Адамс зазначив, що організація з розумінням поставилася до бажання спортсмена вшанувати пам’ять загиблих, однак шолом суперечить чинним рекомендаціям. За його словами, компромісом стало рішення дозволити чорну пов’язку під час змагань.

Сам Владислав Гераскевич назвав це рішення несправедливим і заявив, що не вбачає порушення правил. Він наголосив, що його шолом не містить ані дискримінаційної, ані політичної пропаганди.

На шоломі були зображені українські спортсмени, які загинули на війні, серед яких важкоатлетка Аліна Перегудова, боксер Павло Іщенко, хокеїст Олексій Логінов, актор і спортсмен Іван Кононенко, тренер і дайвер Микита Козубенко, стрілець Олексій Габаров та танцівниця Дар’я Курдель.

Після повномасштабного вторгнення Росії російських і білоруських спортсменів переважно відсторонили від міжнародних змагань, однак МОК згодом підтримав їхнє поступове повернення за суворих умов. Росія та Білорусь наполягають, що спорт має залишатися поза міжнародними конфліктами.