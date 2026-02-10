Декларацію з сімейним лікарем тепер можна підписати онлайн — МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про розширення можливостей цифрової медицини. Відтепер громадяни можуть самостійно подати декларацію лікарю та оновити номер телефону в електронній системі охорони здоров’я без відвідування медзакладу.

У МОЗ зазначили, що доступ до кабінету пацієнта здійснюється через електронні кабінети, створені державою або бізнесом, із використанням електронного підпису. Якщо дані користувача вже є в системі, він одразу потрапляє до особистого кабінету, а у разі відсутності інформації може пройти просту реєстрацію.

Наразі в кабінеті пацієнта можна переглядати чинну декларацію або обрати сімейного лікаря та подати декларацію онлайн. Також користувачі можуть самостійно оновлювати персональні дані, зокрема прізвище, паспортні дані або номер телефону.

Крім того, у кабінеті доступна функція контролю доступів — пацієнти можуть переглядати перелік електронних кабінетів, яким надали дозвіл на обробку персональних даних, і керувати цими дозволами.

У міністерстві наголосили, що попри спрощення процедури подання декларації, обирати лікаря варто зважено, попередньо обговоривши всі важливі питання та формат співпраці. Також у МОЗ повідомили, що на наступних етапах у кабінеті пацієнта з’являться медичні записи, результати аналізів та електронні рецепти з локальних і національних систем.