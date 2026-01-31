З 31 січня українцям почнуть надходити запрошення на програму Скринінг здоров’я 40+

З 31 січня українці та українки почнуть отримувати перші запрошення на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+. Повідомлення про доступність послуги з’являтимуться в застосунку Дія.

Про це повідомили в НСЗУ.

Першими сповіщення отримають громадяни віком понад 40 років, які народилися 1 січня. Запрошення надсилається через 30 днів після дня народження. Наприклад, якщо людині вже виповнилося 40 років або більше і вона народилася 2 січня, повідомлення в застосунку Дія надійде 1 лютого.

Для участі в програмі необхідно прийняти запрошення та оформити заявку на отримання коштів у розмірі 2000 гривень. Ці кошти можна використати виключно для оплати послуг зі скринінгу.

Понад 800 медичних закладів по всій Україні вже готові надавати послугу Скринінг здоров’я 40+. Ознайомитися з переліком медичних установ або знайти найближчий заклад можна на спеціальному сайті програми.

Скринінг здоров’я 40+ є національною програмою раннього виявлення хронічних захворювань. Базові обстеження допомагають своєчасно виявляти ризики хвороб, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням. Послуга є безоплатною для пацієнтів і покривається державою, а кошти, що надходять на Дія.Картку, використовуються лише для оплати обстежень.