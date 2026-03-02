        Події

        Удар РФ по цивільному поїзду у Криворізькому районі: вже 10 постраждалих і один загиблий

        Галина Шподарева
        2 Березня 2026 19:28
        Вагон пошкодженої внаслідок удару РФ електрички / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Вагон пошкодженої внаслідок удару РФ електрички / Фото: Дніпропетровська ОВА

        У Криворізькому районі Дніпропетровської області зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російського дрона на приміський поїзд. Станом на вечір 2 березня відомо про десятьох поранених і одного загиблого.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Раніше повідомлялося, що російський безпілотник вдарив по одному з вагонів приміського поїзда, який перебував у русі. Унаслідок атаки загинув 75-річний чоловік, ще кілька пасажирів дістали поранення.

        Спочатку повідомлялося про сімох травмованих, згодом їхня кількість зросла до дев’яти. Пізніше до медиків звернувся ще один постраждалий — 58-річний чоловік. Його госпіталізували, після чого загальна кількість поранених зросла до десяти. У лікарнях залишаються шестеро людей, двох із них прооперували, у постраждалих переважно осколкові поранення та контузії.

        Пошкоджена російським дроном електричка / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

