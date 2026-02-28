Росіяни атакували станцію на Дніпропетровщині: поранено машиніста

Уночі російські війська атакували безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок удару по електровозу травмовано машиніста, рух поїздів здійснюється за графіком.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, машиніст отримав поранення, йому надано всю необхідну медичну допомогу, стан стабільний. На місці влучання виникла пожежа, екстрені служби ліквідовують наслідки.

Кулеба зазначив, що це чергова спроба Росії зірвати роботу цивільної логістики. За його словами, ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні.

Попри це, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз.