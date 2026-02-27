Сина ексголови Укрсиббанку арештували за підозрою у викраденні та смерті батька

В Іспанії затримали 34-річного сина 54-річного колишнього голову правління Укрсиббанку та бізнес-менеджера Олександра Адаріча, який загинув 23 січня після падіння з вікна будинку в центрі Мілана. Арешт відбувся в Барселоні на підставі європейського ордера, виданого прокуратурою Мілана в межах розслідування за фактом викрадення, обтяженого смертю потерпілого, повідомляє ANSA.

За даними слідства, син підозрюється у співучасті у викраденні батька з метою примусити його перевести 250 тисяч євро в криптовалюті. Слідчі вважають, що саме він переконав батька приїхати до Мілана нібито для участі в робочій зустрічі в будинку на вулиці Неріно, неподалік від собору Дуомо, після чого сприяв його незаконному утриманню.

Слідство встановило, що під час падіння з четвертого поверху в кімнаті перебував лише син. За версією правоохоронців, йому також інкримінують відповідальність за падіння батька з вікна. Технічні експертизи, аналіз камер відеоспостереження та телефонних з’єднань дозволили відтворити пересування підозрюваного та встановити його можливу роль у смерті батька.

Раніше підозри вже концентрувалися на синові, який давав пояснення іспанським слідчим. Він стверджував, що їх із батьком нібито викрали невідомі особи, після чого йому наказали повернутися до Іспанії та не повідомляти про інцидент. Однак ця версія здалася правоохоронцям непереконливою.

Судово-медичні експерти виявили на тілі загиблого сліди насильства на шиї та зап’ястках, що може свідчити про те, що його зв’язували й били. Свідки також повідомили, що того дня бачили чоловіка біля вікна, з якого впав банкір, а згодом ця ж особа, виходячи з будівлі, запитала консьєржа англійською мовою, що сталося.

Правоохоронці розшукують щонайменше ще чотирьох осіб, які могли бути причетними до викрадення та можливого вимагання коштів у криптовалюті. У розслідуванні беруть участь також правоохоронні органи Іспанії за підтримки Europol та Eurojust.

Щоб встановити, чи помер Олександр Адаріч до падіння або внаслідок нього, 9 березня має відбутися розтин. Розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що в Мілані розслідують імовірне вбивство колишнього голови правління “Укрсиббанку” Олександра Адаріча. Італійські слідчі перевіряють версію інсценованого самогубства після того, як 54-річного українського банкіра знайшли мертвим біля будинку.