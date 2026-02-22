Син забив матір молотком і два місяці жив із тілом: як карантин допоміг приховати злочин

У Великій Британії 43-річний Дейл Морган у грудні 2020 року забив свою 68-річну матір Джудіт Рід молотком і після цього два місяці жив у квартирі разом із її тілом. Про це йдеться в матеріалі BBC.

Жінка мешкала у квартирі на Маркет-стріт у Пембрук-Доку. Під час пандемії Covid її син переїхав до неї, щоб доглядати через проблеми зі здоров’ям. У лютому 2021 року сусіди занепокоїлися, що вікно її спальні залишалося відчиненим усю зиму, а друзі не бачили її кілька місяців, і викликали поліцію.

Правоохоронці, зазирнувши через вікно, побачили тіло у спальні та виламали двері. Джудіт лежала біля ліжка, частково одягнена, її голова була накрита пакетом, перев’язаним шнуром. За даними слідства, їй завдали щонайменше 14 ударів по голові. На місці знайшли молоток зі слідами крові та волосся.

Судмедексперт Річард Шеперд встановив, що холодне повітря з відчиненого вікна уповільнило розклад тіла, фактично «перетворивши кімнату на холодильник». Це дозволило приховувати злочин тривалий час.

Після виявлення тіла Морган зник, але згодом сам здався поліції. Під час розслідування з’ясувалося, що він зловживав наркотиками, у тому числі рецептурними ліками матері, та мав проблеми з психічним здоров’ям. Останній запис у щоденнику Джудіт датувався 2 грудня 2020 року, що допомогло встановити приблизний час смерті.

У жовтні 2021 року Морган визнав провину та був засуджений до довічного ув’язнення з мінімальним строком 21 рік і шість місяців. Суддя Пол Томас назвав злочин «жорстоким і тривалим нападом на беззахисну жінку».

Попри карантинні обмеження, сотні людей прийшли на похорон Джудіт Рід, згадуючи її як доброзичливу та життєрадісну людину, яку в місті називали «королевою караоке».