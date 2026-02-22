        Спорт

        Олімпіада-2026: коли та де дивитися церемонію закриття

        Сергій Бордовський
        22 Лютого 2026 16:25
        Фристайлісти Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський / Колаж: Головне в Україні/Reuters
        Фристайлісти Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський / Колаж: Головне в Україні/Reuters

        Фристайлісти Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський нестимуть прапор України на церемонії закриття XXV зимових Олімпійських ігор. Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України.

        Віцечемпіони світу-2025 з лижної акробатики у командних змаганнях на Іграх Мілан–Кортіна 2026 представляли Україну як в особистих стартах, так і в командному міксті.

        Церемонія закриття зимової Олімпіади-2026 відбудеться сьогодні, 22 лютого, о 21:30 за київським часом на «Арена ді Верона» в Італії.

        Пряму трансляцію можна буде переглянути на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах Суспільного.


