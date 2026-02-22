Теракт у Львові: 12 постраждалих залишаються в лікарнях, двоє — у критичному стані

Станом на зараз у львівських лікарнях перебувають 12 людей, які постраждали під час теракту. Двоє з них — у дуже важкому стані. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, усі постраждалі — службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який проживає поруч із місцем вибуху.

Садовий наголосив, що інцидент не є «бізнес-розбірками», а має ознаки ворожої спецоперації, метою якої було вбити якомога більше правоохоронців.

Мер також звернувся до Служби безпеки України з проханням врахувати інформацію з публічних коментарів у мережі, зазначивши, що серед них є чимало акаунтів, які можуть становити інтерес для слідства.

Андрій Садовий висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої поліцейської Вікторії Шпильки, зазначивши, що громада Львова сумує разом із ними.