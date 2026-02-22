Теракт у Львові: загинула 23-річна поліцейська, поранено 24 людини

У Львові близько 00:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття екіпажу патрульної поліції стався вибух, згодом, коли приїхав другий екіпаж, пролунав ще один, повідомили в Національній поліції України.

Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, поранено ще 24 людини, пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.

У Львові пролунали два вибухи після прибуття патрульних: є загибла та десятки поранених / Фото: Нацполіція

На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки. Досудове розслідування здійснює УСБУ у Львівській області, правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до скоєння злочину осіб.

Вікторія Шпилька / Фото: Нацполіція

У Нацполіції повідомили, що Вікторія Шпилька була родом з Волині, згодом разом із батьками переїхала до Херсона, закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і служила в патрульній поліції. Спершу несла службу на Херсонщині, з 2023 року — на Львівщині.

Восени минулого року вона одружилася, її чоловік також є патрульним. У поліції висловили співчуття рідним і близьким загиблої та заявили, що пам’ятають свою колегу.