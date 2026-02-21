Трамп підвищив глобальне мито до 15% попри рішення Верховного суду

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення глобального мита на імпорт до Сполучених Штатів до 15%, попри рішення Верховного суду, який визнав значну частину його тарифної програми незаконною, повідомляє AFP.

У суботу Трамп заявив на своїй платформі Truth Social, що після «ретельного аналізу надзвичайно антиамериканського рішення» суду адміністрація підвищує імпортні збори до «повністю дозволеного і юридично перевіреного рівня 15%».

Напередодні, одразу після рішення суду, Трамп оголосив про запровадження початкового 10-відсоткового мита. Тепер він повідомив, що протягом найближчих місяців його адміністрація шукатиме альтернативні «юридично допустимі» способи запровадження тарифів.

Нові мита, відповідно до закону, матимуть тимчасовий характер і можуть діяти до 150 днів. Згідно з інформаційною довідкою Білого дому, винятки залишаються для секторів, що перебувають під окремими розслідуваннями, зокрема фармацевтики, а також для товарів, що імпортуються в межах угоди між США, Мексикою та Канадою.

Рішення Верховного суду було ухвалене більшістю шість проти трьох. Суд постановив, що закон 1977 року, на який спирався Трамп для запровадження раптових тарифів проти окремих країн, «не надає президенту повноважень вводити мита» у такому форматі.

Після цього Трамп різко розкритикував суд, звинувативши його членів у відсутності мужності та заявивши без доказів, що на рішення могли вплинути іноземні інтереси. «Мені соромно за деяких членів суду, абсолютно соромно, за те, що їм не вистачило сміливості зробити те, що правильно для нашої країни», — сказав він журналістам.

Протягом останнього року адміністрація Трампа неодноразово змінювала рівні мит для різних країн, використовуючи тарифну політику як інструмент тиску як на союзників, так і на конкурентів США. Нове рішення стало черговим етапом цієї політики на тлі відкритого протистояння з Верховним судом.