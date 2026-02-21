ЗСУ уразили сторожові кораблі в Криму та авіаційні об’єкти окупантів

Сили оборони України продовжують системну роботу зі зниження бойових спроможностей держави-агресора, завдаючи ударів по військових об’єктах і техніці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У ніч на 21 лютого на тимчасово окупованій території Криму, в районі міста Інкерман, було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 «Охотник». Зафіксовано ураження цілей, масштаби збитків уточнюються.

Крім того, у місті Євпаторія на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.

Також підрозділи Сил оборони України в районі населеного пункту Астраханка Запорізької області завдали удару по реактивній системі залпового вогню «Торнадо-С» противника.

Втрати ворога та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі системно знижують бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії.