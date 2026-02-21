        Події

        ЗСУ уразили сторожові кораблі в Криму та авіаційні об’єкти окупантів

        Віктор Алєксєєв
        21 Лютого 2026 17:02
        читать на русском →
        Ілюстрація Генштабу ЗСУ
        Ілюстрація Генштабу ЗСУ

        Сили оборони України продовжують системну роботу зі зниження бойових спроможностей держави-агресора, завдаючи ударів по військових об’єктах і техніці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

        У ніч на 21 лютого на тимчасово окупованій території Криму, в районі міста Інкерман, було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 «Охотник». Зафіксовано ураження цілей, масштаби збитків уточнюються.

        Крім того, у місті Євпаторія на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.

        Реклама
        Реклама

        Також підрозділи Сил оборони України в районі населеного пункту Астраханка Запорізької області завдали удару по реактивній системі залпового вогню «Торнадо-С» противника.

        Втрати ворога та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

        У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі системно знижують бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини