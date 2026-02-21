Флойд Мейвезер повертається у професійний бокс після років паузи

Колишній чемпіон світу у кількох вагових категоріях Флойд Мейвезер оголосив про повернення у професійний бокс. 48-річний американець заявив, що вийде з пенсії після виставкового поєдинку з Майком Тайсоном, який запланований на цю весну, повідомляє AFP.

Мейвезер завершив професійну кар’єру у 2017 році з бездоганним рекордом — 50 перемог у 50 боях. Відтоді він брав участь у кількох виставкових поєдинках.

«У мене все ще є все необхідне, щоб встановити нові рекорди в боксі», — заявив Мейвезер в інтерв’ю AFP. Він додав, що його майбутні події, включно з поєдинком проти Тайсона та наступним професійним боєм, збиратимуть найбільшу касу, глобальну аудиторію та приноситимуть найбільші доходи.

Перший професійний бій після повернення попередньо запланований на це літо. Ім’я суперника наразі не оголошене, деталі мають з’явитися найближчими тижнями.

Мейвезер, відомий під прізвиськом «Money», у 2015 році був найбільш високооплачуваним спортсменом світу із заробітком у 300 мільйонів доларів за версією Forbes. У період піку кар’єри його вважали одним із найкращих боксерів незалежно від вагової категорії, зокрема за домінування у напівсередній вазі понад десятиліття.

Попри успіхи, Мейвезер залишався суперечливою фігурою. Його критикували за надмірно оборонний стиль ведення бою та звинувачували в униканні найнебезпечніших суперників. Також у його біографії є епізоди з ув’язненням через справи, пов’язані з домашнім насильством.

Останній професійний бій Мейвезер провів у 2017 році проти зірки UFC Конора Макгрегора. Після цього він регулярно виходив у ринг у виставкових поєдинках, зокрема переміг Джона Готті III у Мексиці в серпні 2024 року, а також бився з телезірками та блогерами.

Повідомляється, що Мейвезер підписав ексклюзивну угоду з промоутерською компанією CSI Sports/Fight Sports, яка почне діяти після бою з Тайсоном.

За інформацією Ring Magazine, виставковий поєдинок між Мейвезером і 59-річним Майком Тайсоном може відбутися 25 квітня у Конго, однак дата й місце поки що офіційно не підтверджені.

Тайсон востаннє виходив у ринг у листопаді 2024 року, коли зазнав поразки від блогера Джейка Пола в Техасі. Той поєдинок, підтриманий Netflix, зібрав близько 70 тисяч глядачів на арені та мільйони переглядів у всьому світі.