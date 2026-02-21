Під час забігу на Олімпіаді-2026 польській ковзанярці порізали лезом око

На зимових Олімпійських іграх-2026 під час змагань з ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів серед жінок сталася травматична подія за участі польської спортсменки Каміли Селлієр. Під час кваліфікаційного забігу вона отримала поріз обличчя лезом ковзана іншої учасниці, пише Суспільне Спорт.

Інцидент стався після того, як американка Крістен Сантос-Грізвольд, порушуючи правила, пішла на обгін. Унаслідок контакту Селлієр втратила рівновагу і впала, вибивши з дистанції також 15-разову олімпійську медалістку Аріану Фонтану з Італії.

Під час падіння лезо ковзана американки зачепило обличчя польської спортсменки — збило захисні окуляри та порізало її під лівим оком. Забіг було негайно призупинено, поки медики надавали допомогу. Організатори закрили місце інциденту білим полотном, щоб обмежити огляд для глядачів на арені.

Зрештою Селлієр знерухомили та винесли з льоду на ношах. Попри травму, вона помахала вболівальникам, залишаючи арену. За інформацією польських чиновників, з оком спортсменки все гаразд. Їй наклали шви безпосередньо на арені, після чого доставили до лікарні для додаткового обстеження.

Аріана Фонтана також отримала допомогу через ушкодження лівого стегна, однак зуміла завершити забіг другою та вийшла до наступного раунду.

Змагання на дистанції 1500 метрів завершилися перемогою нідерландки Антуанетте Рейпми-де Йонг, яка здобула перше олімпійське «золото» у своїй кар’єрі.