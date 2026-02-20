Росія вперше за 66 років залишилася без медалей у фігурному катанні на Олімпіаді

Російські фігуристи вперше з 1960 року залишилися без медалей на Олімпійських іграх. Про це повідомляють російські ЗМІ за підсумками змагань на Олімпіаді-2026 в Італії.

У турнірі виступали Аделія Петросян та Петро Гуменник. Петросян посіла шосте місце в жіночому одиночному катанні, не зумівши виконати елемент ультра-си — четверний тулуп, який був заявлений на початку її довільної програми.

Раніше Петро Гуменник також завершив особистий турнір Олімпіади-2026 на шостій позиції. Таким чином, збірна Росії з фігурного катання залишилася без нагород на Іграх уперше за понад шість десятиліть.

Реклама