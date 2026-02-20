        Спорт

        Росія вперше за 66 років залишилася без медалей у фігурному катанні на Олімпіаді

        Сергій Бордовський
        20 Лютого 2026 10:28
        читать на русском →
        Аделія Петросян / Фото: AP
        Аделія Петросян / Фото: AP

        Російські фігуристи вперше з 1960 року залишилися без медалей на Олімпійських іграх. Про це повідомляють російські ЗМІ за підсумками змагань на Олімпіаді-2026 в Італії.

        У турнірі виступали Аделія Петросян та Петро Гуменник. Петросян посіла шосте місце в жіночому одиночному катанні, не зумівши виконати елемент ультра-си — четверний тулуп, який був заявлений на початку її довільної програми.

        Раніше Петро Гуменник також завершив особистий турнір Олімпіади-2026 на шостій позиції. Таким чином, збірна Росії з фігурного катання залишилася без нагород на Іграх уперше за понад шість десятиліть.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини