В Ізраїлі школяра змусили 20 разів написати “Не говорити російською”

У місті Хайфа в Ізраїлі вчителька івриту змусила третьокласника 20 разів написати фразу «Не говорити російською» після того, як він звернувся до однокласника рідною мовою. Про це повідомляє видання Вести Израиль з посиланням на матір хлопчика Серафиму Грановську.

За словами жінки, її син — новий репатріант, який під час уроку івриту не зрозумів пояснення вчительки та перепитав товариша російською. Педагог залишила його під час перерви в класі та змусила 20 разів переписати заборонну фразу. Мати надала журналістам фотографії зі шкільного зошита, де також зафіксовані інші подібні покарання — зокрема за те, що дитина не прочитала книжку або вставала під час уроку.

За словами Серафими Грановської, вчителька систематично застосовувала такі методи, не випускаючи дітей на перерву навіть до туалету. Вона стверджує, що через це один із учнів намочив одяг.

Крім того, мати повідомила про випадки булінгу з боку старших школярів щодо нових репатріантів. За її словами, скарги батьків не дали результатів, а зустріч із директоркою школи відбулася лише після погроз звернення до поліції.

У Міністерстві освіти Ізраїлю заявили журналістам, що ситуація перебуває під наглядом інспекційних служб Хайфського округу.