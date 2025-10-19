Ізраїль завдав нових ударів по Газі — Нетаньяху скликав термінову нараду

Армія оборони Ізраїлю здійснила нову серію авіаударів по центральній частині Сектору Гази — зокрема в районах Нусейрат, Аз-Зауайді та таборі Ель-Бурейдж.

За даними The Guardian та AP News, удари стали відповіддю на ранковий напад бойовиків у районі Рафах, який Ізраїль розцінив як «грубе порушення» умов перемир’я. Під час інциденту бойовики відкрили вогонь по ізраїльських військових, які перебували у зоні розмежування.

Армія Ізраїлю заявила, що «здійснює хвилю ударів по терористичних цілях у Газі» після атаки, спрямованої проти її військовослужбовців.

Реклама

Реклама

За попередніми даними, унаслідок ізраїльських авіаударів загинули щонайменше 11 осіб, серед яких є цивільні. Точні дані про втрати уточнюються.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху скликав термінову нараду безпекового кабінету. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, головною темою обговорення стане подальша тактика Ізраїлю у разі зриву домовленостей про перемир’я.

Режим припинення вогню, укладений за посередництва США, Єгипту та Катару, опинився під загрозою зриву. Ізраїльські офіційні особи раніше попереджали, що будь-які атаки з боку ХАМАС під час дії перемир’я будуть розцінюватися як причина для відновлення військових дій.