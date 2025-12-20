Через удар дронів на Одещині Молдова тимчасово закрила два пункти пропуску — МЗС

Внаслідок удару безпілотників по мосту через Дністер на трасі Одеса—Рені поблизу села Маяки в Одеській області молдовська сторона тимчасово закрила два пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні. Про це повідомило МЗС України.

За інформацією Прикордонної поліції Республіки Молдова, з міркувань безпеки обмежено роботу пунктів пропуску «Маяки–Удобне – Паланка» та «Старокозаче – Тудора». На напрямку «Маяки–Удобне – Паланка» перетин кордону дозволений лише на виїзд з України в бік Молдови для всіх типів автомобілів. Через пункт «Старокозаче – Тудора» дозволено виїзд з України до Молдови для всіх транспортних засобів, а в’їзд з Молдови в Україну — лише для автомобілів, що прямують у напрямку Білгорода-Дністровського.

Молдовська сторона також поінформувала про перевантаження пункту пропуску «Могилів-Подільський – Отач» та рекомендувала переорієнтовувати пасажирські та вантажні перевезення на альтернативні пункти на кордоні з Молдовою, зокрема «Мамалига – Крива», «Сокиряни – Окниця» та «Бронниця – Унгри».

Біля пункту пропуску «Маяки–Удобне – Паланка» розгорнуто тимчасовий мобільний табір, де громадяни можуть отримати харчування та гарячі напої. У МЗС рекомендують громадянам України утриматися від поїздок через пункти пропуску в Одеській області та користуватися альтернативними маршрутами через Чернівецьку та Вінницьку області.