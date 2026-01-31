        Суспільство

        Через збій у митних базах Молдови зупинився рух транспорту на кордоні

        Сергій Бордовський
        31 Січня 2026 13:09
        Українсько-молдовський кордон / Фото: ДПСУ
        Українсько-молдовський кордон / Фото: ДПСУ

        На українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів. Причиною стали технічні проблеми на стороні Республіки Молдова.

        Про це повідомили в Державній митній службі України. За інформацією відомства, пропускні операції призупинені через вихід з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова.

        Громадян і міжнародних перевізників просять враховувати цю інформацію під час планування перетину кордону. Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково.

