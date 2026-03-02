На Іграх-2026 МПК заборонив українським паралімпійцям форму з картою цілісної України

Українській паралімпійській збірній заборонили використовувати парадну форму, підготовлену для змагань. Міжнародний паралімпійський комітет назвав дизайн політичним і не дозволив вихід у ній.

Про це повідомив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, пише Укрінформ.

За словами Сушкевича, для збірної України була підготовлена парадна форма, однак Міжнародний паралімпійський комітет відмовив у її погодженні.

“Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: “Ні, ні, ні — так не піде!” Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі”, — розповів президент НПК.

Він пояснив, що форма була символічною і підкреслювала присутність України у світі та Європі без окупованих територій. Дизайн розробив український дизайнер Віктор Анісімов, який раніше створював форму для паралімпійців, зокрема для Ігор у Парижі.

За словами Сушкевича, після Паралімпіади-2024 посилилася лояльність до Росії серед частини паралімпійських чиновників, які не хотіли допустити появи символіки, що підкреслює територіальну цілісність України.

У результаті українській команді довелося терміново виготовляти іншу форму. Сушкевич зазначив, що її доставляли автобусом до Італії, де вже перебувала збірна, хоча раніше підготовлений комплект був готовий до використання.

Нагадаємо, 6 березня 2026 року в Мілані розпочинаються зимові Паралімпійські ігри, на які Україна виборола 25 ліцензій, тому країну представлятимуть 35 учасників — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів. Українці змагатимуться у чотирьох видах спорту — парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу, при цьому 25 ліцензій є найкращим показником в історії України на зимових Паралімпійських іграх, адже раніше найбільше представництво було у 2014 році, коли виступили 23 атлети у трьох видах спорту, а також Україна буде представлена у гірськолижному спорті вперше з 2014 року, а в сноубордингу — вперше з 2018 року.