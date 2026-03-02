Російський БпЛА атакував житловий будинок у Харкові, серед постраждалих — діти

2 березні у Харкові російський безпілотник влучив у житловий дев’ятиповерховий будинок у Шевченківському районі. Унаслідок удару постраждали троє людей, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Безпілотник “Молнія” влучив у квартиру на восьмому поверсі. У момент удару людей у помешканні не було.

“Маємо дуже серйозні наслідки. Пошкоджений балкон, перегородки, вибиті вікна у всьому під’їзді. Крім того, руйнацій зазнала сусідня житлова багатоповерхівка. Постраждали троє людей, з них двоє — діти. Ворог робить усе, щоб у нас не було нормального життя”, — зазначив мер.

Серед постраждалих десятирічна дівчина та 12-річний хлопець, у хлопця діагностували баротравму. Також гостру реакцію на стрес дістали 80-річна жінка та дев’ятирічна дівчинка.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).