Понад 700 ракет за зиму: Повітряні сили підбили підсумки оборони неба

Ця зима стала одним із найважчих випробувань для системи протиповітряної оборони України. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, протягом трьох місяців українські військові у взаємодії з іншими складовими Сил оборони відбили 14 масованих комбінованих атак противника.

У грудні 2025 року ворог здійснив чотири масштабні удари. 6 грудня, у День Збройних сил України, було зафіксовано одну з наймасштабніших атак за весь період повномасштабної війни — 704 повітряні цілі, серед яких 51 ракета. Подальші удари 13, 23 та 27 грудня включали від майже 500 до понад 670 повітряних цілей.

У січні 2026 року зафіксовано інтенсивне застосування балістичних ракет. 9 січня основний удар був спрямований на Київщину — 278 цілей. Також повідомляється про застосування балістичної ракети середньої дальності по Львівщині та використання ракет «Циркон» 20 і 24 січня.

Лютий став місяцем пікових навантажень. 3 лютого ворог випустив 71 ракету в межах одного удару — найбільше за всю зиму. 26 лютого зафіксовано масований дроновий удар — 420 безпілотників в одній атаці.

Загалом за три місяці агресор застосував понад 700 ракет різних типів, зокрема «Іскандер-М», «Кинджал», «Циркон», Х-22/32, а також ракети С-300/С-400, що заходять на ціль по балістичній траєкторії.

У Повітряних силах зазначають, що попри безпрецедентні обсяги атак енергетичну систему вдалося зберегти завдяки роботі зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп, радіотехнічних військ, авіації та підрозділів безпілотних систем.

Водночас у відомстві наголосили, що Україна потребує регулярного постачання ракет для ППО, авіації та іншого озброєння, оскільки противник готує нові атаки. Бойова робота триває.