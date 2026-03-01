У понеділок в Україні буде ще тепліше

У понеділок, 2 березня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, уночі та вранці на півночі та північному сході країни на дорогах місцями буде ожеледиця, а на Закарпатті та Прикарпатті можливий туман.

Вітер переважно північно-західний та західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3–9° тепла. На крайньому заході, півдні та південному сході країни повітря прогріється до 8–13°.

У Київській області та столиці також очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі та вранці на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вітер у регіоні північно-західний, 5–10 м/с. По області температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3–8° тепла. У Києві вночі прогнозують 0–2° морозу, вдень 5–7° тепла.