У Херсоні під час обстрілу загинули четверо мирних жителів

У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу російських військ загинули четверо мирних жителів. Про це повідомила поліція Херсонської області.

За даними правоохоронців, протягом дня війська РФ завдали кількох ударів по Корабельному району міста. Під обстріл потрапили житлові квартали мікрорайону Шуменський.

Близько 13:00 внаслідок артилерійського удару смертельні поранення отримали четверо цивільних. Дві жінки віком 77 років загинули на місці біля під’їзду одного з житлових будинків.

Реклама

Реклама

Ще двох постраждалих — 85-річну жінку та 63-річного чоловіка — доставили до лікарні, де вони згодом померли. Медики намагалися врятувати їх життя, однак отримані поранення виявилися несумісними з життям.

За фактом чергового обстрілу поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини. Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази збройної агресії проти мирного населення.