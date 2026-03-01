Генштаб підрахував зимові втрати армії РФ: знищено десятки тисяч дронів і тисячі гармат

Протягом зими 2025–2026 років російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За орієнтовними підрахунками, за три зимові місяці втрати противника склали близько 92 850 військовослужбовців.

Також українські військові знищили 322 танки, 430 бойових броньованих машин та 2 967 артилерійських систем. Крім того, ліквідовано 110 реактивних систем залпового вогню та 55 засобів протиповітряної оборони.

За даними Генштабу, за цей період Росія втратила 5 літаків і 1 гелікоптер, а також 360 крилатих ракет.

Особливо значними залишаються втрати безпілотників — знищено 65 269 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, уражено 1 корабель або катер та 1 підводний човен, а також 11 927 одиниць автомобільної техніки і цистерн з паливом та 65 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що наведені цифри є орієнтовними і можуть уточнюватися.