Катерина Табашник зазнала важкої травми в секторі стрибків “зимового” ЧУ-2026 з легкої атлетики

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник не завершила змагання чемпіонату України-2026 в приміщенні через важку травму, якої зазнала внаслідок однієї зі спроб. Межі сектору українка залишила на ношах, повідомляє Суспільне Спорт.

Табашник увійшла до четвірки лідерок збірної, між якими розгорталася боротьба за медалі на висоті 1.90 метра. Катерина виконувала свою першу спробу, але зазнала невдалого приземлення — і тривалий час залишалася лежати на маті.

Зі сльозами Табашник після приземлення трималася за литку. Змагання в секторі призупиняли, допоки Табашник отримувала допомогу і залишила межі арени на ношах лікарів.

Після важкої травми Табашник пропускала більшість змагань 2023 року, а також майже повністю — перше півріччя 2024-го, обмежившись того сезону лише трьома офіційними стартами. Повним для стрибунки вийшов сезон-2025 — включно із зимовим сезоном вона провела півтора десятка стартів.

Від початку сезону-2026 Катерина провела два офіційні старти до чемпіонату України. Обидва відбулися в Чехії, а на першому — у відкритті змагального року в Густопече на початку лютого — Табашник зупинилася за крок від п’єдесталу з четвертим місцем (1.90 метра).

Між тим, чемпіонкою України-2026 в стрибках у висоту в приміщенні стала Ярослава Магучіх.

Загалом у сектор вийшли 13 стрибунок, що представляли чотири області та місто Київ. Дві учасниці завершили турнір з особистими рекордами, ще одна — показала свій топрезультат сезону-2026.

1.90 метра стали висотою для чотирьох лідерок збірної України, зокрема стартувала на цій планці Ярослава Магучіх — перелетіла її з першої спроби. Першої спроби вистачило й Ірині Геращенко, тоді як Юлія Левченко потребувала двох стрибків.

1.96 метра подолали лише Магучіх та Левченко — Геращенко на цій висоті завершила змагання із “бронзою”. Ярославі знадобилися дві спроби, Юлії — три, що дозволило Левченко повторити особистий рекорд сезону.

1.98 метра стали другою планкою, яку пропускала Магучіх. Левченко після двох спроб також перенесла на 2 метри — і не підкорила їх, завершили змагання зі “сріблом”.

Отже новою ж чемпіонкою України стала Ярослава Магучіх, яка перевершила Левченко за спробами на 1.96 метра.