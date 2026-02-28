        Новини

        До +13° на півдні та заході: якою буде погода у перший день весни

        Сергій Бордовський
        28 Лютого 2026 21:01
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook

        1 березня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Водночас уночі та вранці місцями можливі тумани й ожеледиця на дорогах.

        За даними Укргідрометцентру, вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Уночі температура становитиме 0–5° морозу, вдень повітря прогріється до 2–7° тепла, а на заході та півдні країни — до 8–13° тепла.

        На більшій частині території, окрім півдня та заходу, на дорогах місцями очікується ожеледиця.

        У Київській області та столиці також прогнозують мінливу хмарність без опадів. По області вночі та вранці подекуди можливий туман, на дорогах — місцями ожеледиця.

        Температура по області вночі становитиме 0–5° морозу, вдень 2–7° тепла. У Києві вночі очікується 1–3° морозу, вдень 4–6° тепла.


