Ціни на бензин можуть злетіти через кризу навколо Ірану

Ескалація навколо Ірану створила ризики для судноплавства в Ормузькій протоці — одному з ключових маршрутів світових енергопостачань. Частина перевізників уже призупиняє рух танкерів, що може вплинути на глобальні ціни на нафту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на учасників ринку та аналітиків.

За даними агентства, через Ормузьку протоку щодня транспортується близько п’ятої частини світових поставок нафти, а також значна частина зрідженого природного газу. У найвужчому місці ширина протоки становить приблизно 40 кілометрів, що робить її стратегічно вразливою.

На тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану і подальших ракетних атак Тегерана в регіоні зросла напруженість. Деякі судноплавні компанії тимчасово зупинили або переглядають маршрути перевезень через Перську затоку.

Аналітики попереджають, що навіть часткові перебої в русі танкерів можуть призвести до суттєвого стрибка цін на нафту. Фрахтові ставки на перевезення з Перської затоки до Азії вже зросли до найвищого рівня з 2020 року.

Повне перекриття протоки наразі не підтверджене, однак сам факт ризику блокування одного з ключових енергетичних коридорів світу створює загрозу затримок у постачанні та коливань на глобальних ринках.