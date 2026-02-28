Мер Дніпра Філатов: збитий “Шахед” впав за 10 метрів від мого будинку

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що збитий російський дрон упав за десять метрів від його приватного будинку під час нічного обстрілу міста. За його словами, ситуацію врятувала підпірна стінка.

Про це Філатов написав у соцмережах, коментуючи фото, яке поширили медіа після атаки.

Він уточнив, що дрон впав у 10 метрах від його оселі, а не за сотні метрів. За словами мера, серйозніших наслідків вдалося уникнути завдяки товстій підпірній стінці.

Реклама

Реклама

Філатов наголосив, що не вважає це замахом і не намагається героїзувати ситуацію. Він зазначив, що під час повномасштабної війни у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися в подібній ситуації.

Мер також відповів на можливі закиди щодо оприлюднення інформації про місце проживання, заявивши, що в мільйонному місті багато хто знає, де він мешкає.

Окремо Філатов подякував Силам оборони України, які стримують російську агресію, зазначивши, що наслідки могли б бути значно гіршими без їхньої роботи.