Третій термін? Трамп зробив нову гучну заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе «уповноваженим» на ще один президентський термін, оскільки переконаний, що його позбавили перемоги на виборах 2020 року. Заяву він зробив під час виступу в штаті Техас.

Про це повідомляє CNN.

Під час промови в порту Корпус-Крісті Трамп заявив: «Чи варто нам зробити ще один термін? Ми маємо на це право, тому що вони жорстко шахраювали під час другого — ми б фактично були на це уповноважені, якщо подумати».

При цьому доказів масштабних фальсифікацій на виборах 2020 року, коли президентом був обраний Джо Байден, не було.

Трамп виступав у кепці з написом «Gulf of America» та вийшов на сцену під свою традиційну передвиборчу пісню «God Bless the USA» у виконанні Лі Ґрінвуда.

Під час виступу він також згадав своє послання «Про стан держави» та продовжив критикувати конгресвумен від Міннесоти Ільхан Омар.

Крім того, президент розповів історію про свого друга, який нібито заявив, що його шлюб покращився через зростання рахунку 401(k) завдяки політиці адміністрації Трампа.