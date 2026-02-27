        Спорт

        Glory in Giza: Усик вийде на ринг проти легенди кікбоксингу 23 травня

        27 Лютого 2026 21:54
        23 травня, під тінню пірамід Гізи, Олександр Усик зустрінеться з Ріко Верховеном / Фото The Ring

        Олександр Усик захищатиме свій титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі проти легенди кікбоксингу Ріко Верхувена. Поєдинок відбудеться 23 травня біля пірамід Гізи в Єгипті та транслюватиметься в прямому ефірі на DAZN, повідомляє The Ring.

        Бій під назвою «Glory in Giza» стане першим титульним поєдинком надважковаговиків, який відбудеться в Єгипті.

        Усик заявив, що з повагою ставиться до спортсменів, які досягають вершин у своїх видах спорту, назвавши Верхувена «потужним атлетом і великим чемпіоном». Український боксер підкреслив, що чемпіонство — це не лише пояси, а й готовність приймати виклики.

        «Я готовий і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у ринзі. Це буде унікальний досвід для нас обох, попереду велика ніч», — зазначив Усик.

        Ріко Верхувен, який 12 років утримував статус беззаперечного чемпіона світу з кікбоксингу у надважкій вазі, заявив, що його мотивація лише зросла. «Усик — беззаперечний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Undisputed проти undisputed. Найкращий проти найкращого», — сказав він.

        Олександр Усик (24-0, 15 нокаутів) володіє титулами The Ring, WBC, WBA та IBF. Востаннє він виходив на ринг минулого літа на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, де нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді.

        Верхувен є найтривалішим чемпіоном у надважкій вазі за версією промоутерської компанії GLORY. У боксі він виступав лише один раз — у 2014 році, здобувши перемогу нокаутом у другому раунді. Його рекорд у кікбоксингу становить 66 перемог при 10 поразках, із них 21 — нокаутом.

        Усик наразі очолює рейтинг pound-for-pound журналу The Ring та є триразовим беззаперечним чемпіоном у двох вагових категоріях.


