Glory in Giza: Усик вийде на ринг проти легенди кікбоксингу 23 травня

Олександр Усик захищатиме свій титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі проти легенди кікбоксингу Ріко Верхувена. Поєдинок відбудеться 23 травня біля пірамід Гізи в Єгипті та транслюватиметься в прямому ефірі на DAZN, повідомляє The Ring.

Бій під назвою «Glory in Giza» стане першим титульним поєдинком надважковаговиків, який відбудеться в Єгипті.

Усик заявив, що з повагою ставиться до спортсменів, які досягають вершин у своїх видах спорту, назвавши Верхувена «потужним атлетом і великим чемпіоном». Український боксер підкреслив, що чемпіонство — це не лише пояси, а й готовність приймати виклики.

«Я готовий і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у ринзі. Це буде унікальний досвід для нас обох, попереду велика ніч», — зазначив Усик.

Ріко Верхувен, який 12 років утримував статус беззаперечного чемпіона світу з кікбоксингу у надважкій вазі, заявив, що його мотивація лише зросла. «Усик — беззаперечний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Undisputed проти undisputed. Найкращий проти найкращого», — сказав він.

Олександр Усик (24-0, 15 нокаутів) володіє титулами The Ring, WBC, WBA та IBF. Востаннє він виходив на ринг минулого літа на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, де нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді.

Верхувен є найтривалішим чемпіоном у надважкій вазі за версією промоутерської компанії GLORY. У боксі він виступав лише один раз — у 2014 році, здобувши перемогу нокаутом у другому раунді. Його рекорд у кікбоксингу становить 66 перемог при 10 поразках, із них 21 — нокаутом.

Усик наразі очолює рейтинг pound-for-pound журналу The Ring та є триразовим беззаперечним чемпіоном у двох вагових категоріях.