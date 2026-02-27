На Харківщині внаслідок удару БпЛА постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей

У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє дітей. Поліція документує наслідки воєнного злочину.
Сьогодні пообіді військові рф здійснили обстріл із застосуванням безпілотного літального апарата по селу Верхня Роганка Харківського району. Внаслідок удару сталася пожежа у приватному будинку, повідомили в поліції.
Постраждали п’ятеро людей, серед яких 4-річний хлопчик та 9-річна дівчинка. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.