На Харківщині внаслідок удару БпЛА постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей

Коваленко: російські Shahed знову використовували повітряний простір Румунії для атаки на Одещину

Reuters: Після російського удару “Дружба” не транспортує ні російську, ні українську нафту

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Постраждали п’ятеро людей, серед яких 4-річний хлопчик та 9-річна дівчинка. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес.

Сьогодні пообіді військові рф здійснили обстріл із застосуванням безпілотного літального апарата по селу Верхня Роганка Харківського району. Внаслідок удару сталася пожежа у приватному будинку, повідомили в поліції.