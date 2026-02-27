        Події

        На Харківщині внаслідок удару БпЛА постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей

        Віктор Алєксєєв
        27 Лютого 2026 16:51
        читать на русском →
        П’ятеро постраждалих, серед них двоє дітей: поліція документує наслідки удару по Харківщині / Фото Поліція Харківської області
        П’ятеро постраждалих, серед них двоє дітей: поліція документує наслідки удару по Харківщині / Фото Поліція Харківської області

        У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє дітей. Поліція документує наслідки воєнного злочину.

        Сьогодні пообіді військові рф здійснили обстріл із застосуванням безпілотного літального апарата по селу Верхня Роганка Харківського району. Внаслідок удару сталася пожежа у приватному будинку, повідомили в поліції.

        Постраждали п’ятеро людей, серед яких 4-річний хлопчик та 9-річна дівчинка. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес.

        Реклама
        Реклама

        На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини