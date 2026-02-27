Гілларі Клінтон заперечила зв’язки з Епштейном і звинуватила республіканців у відволіканні уваги від Трампа

Експерша леді США Гілларі Клінтон заявила комітету Конгресу, що не пам’ятає, щоб коли-небудь зустрічалася з Джеффрі Епштейном, і не має інформації про його кримінальну діяльність. Її чоловік, колишній президент Білл Клінтон, має дати закриті свідчення комітету в п’ятницю.

Про це пише Reuters. 26 лютого Гілларі Клінтон виступила із закритими свідченнями в Комітеті з нагляду Палати представників у Чаппакві, штат Нью-Йорк. У своїй заяві вона зазначила: “Я не пам’ятаю, щоб коли-небудь зустрічала пана Епштейна. Я ніколи не літала його літаком і не відвідувала його острів, будинки чи офіси”.

Після семигодинного відвідування комітету вона повідомила журналістам, що їй неодноразово ставили ті самі запитання, а також запитували про НЛО та теорію змови Pizzagate. У підготовлених свідченнях Клінтон звинуватила очолюваний республіканцями комітет у спробі відвернути увагу від зв’язків Дональда Трампа з Епштейном, який покінчив життя самогубством у 2019 році, очікуючи суду за обвинуваченнями у секс-торгівлі.

Голова комітету Джеймс Комер заявив, що наразі Клінтонів не звинувачують у правопорушеннях, але є багато запитань щодо їхніх контактів з Епштейном, його участі в благодійній діяльності та можливих зв’язків з Гіслейн Максвелл. За його словами, стенограми та відео інтерв’ю будуть оприлюднені.

Демократи, зокрема конгресмен Роберт Гарсія, заявили, що свідчити також мають Дональд Трамп і міністр торгівлі Говард Латнік. Водночас демократи звинуватили Міністерство юстиції у вибірковому приховуванні частини з 3 мільйонів документів, пов’язаних з Епштейном. Міністерство заявило, що перевіряє, чи не були документи приховані неналежним чином.

Правоохоронні органи не звинувачували Трампа у кримінальних правопорушеннях у зв’язку з Епштейном. Комер заявив, що зібрані комітетом докази не пов’язують Трампа зі злочинами.

Експрезидент США Білл Клінтон має дати закриті свідчення 27 лютого. Він раніше також заперечував правопорушення та висловлював жаль з приводу своїх зв’язків з Епштейном.