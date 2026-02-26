Комітет Конгресу США визначив п’ять тем для свідчень подружжя Клінтонів у справі Епштейна

26 та 27 лютого Білл і Гілларі Клінтон мають дати свідчення у межах розслідування Палати представників США щодо Джеффрі Епштейна. Вони погодилися після місяців спротиву — на тлі підготовки двопартійного голосування про можливе притягнення їх до кримінальної відповідальності за неповагу до Конгресу.

Про це пише CNN.

Білл і Гілларі Клінтон готуються свідчити у конгресовому розслідуванні щодо засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Допити заплановані в Чаппакуа (штат Нью-Йорк), де проживає подружжя: Гілларі Клінтон має з’явитися сьогодні, 26 лютого, а Білл Клінтон — у п’ятницю 27 лютого.

За даними CNN, подружжя погодилося виконати вимоги комітету після того, як Палата представників наближалася до двопартійного голосування про притягнення їх до кримінальної відповідальності за неповагу до Конгресу. Очікується, що на допитах разом із ними будуть адвокати Девід Кендалл і Шеріл Міллс, які опрацьовували, які питання можуть порушуватися під час допитів.

Голова Комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер заявив, що Клінтонів не звинувачують у правопорушеннях, але у комітету є “багато запитань”. Зазначається, що місце проведення допитів узгоджували, щоб уникнути виклику колишнього президента до Капітолія для допиту.

У матеріалі CNN йдеться, що Клінтони готувалися до допитів, зокрема відновлювали в пам’яті події періоду, пов’язаного з Епштейном. Окремі допити подружжя, як зазначається, підкреслюють можливі відмінності в інформації, яку кожен із них може надати комітету.

CNN також повідомляє, що Білл Клінтон щонайменше 16 разів літав приватним літаком Епштейна, а серед матеріалів, оприлюднених Мін’юстом США, є фото з його участю, зокрема з Гіслейн Максвелл — колишньою подругою Епштейна та його спільницею в торгівлі людьми. Гілларі Клінтон, за даними CNN, заявляла, що ніколи не зустрічалася з Епштейном.

У публікації зазначено, що Білла Клінтона не звинувачували правоохоронці у правопорушеннях, пов’язаних з Епштейном, а його представник неодноразово заявляв, що він припинив контакти до арешту Епштейна за федеральними обвинуваченнями у 2019 році та не знав про будь-які злочини.

За інформацією CNN, допити будуть записані на відео, а співробітники комітету-республіканці планують оприлюднити відеозаписи за кілька днів після завершення інтерв’ю. Джерело, знайоме з процесом, повідомило, що допит Білла Клінтона може тривати довго.

Сторони, як ідеться в матеріалі, погодили п’ять тематичних напрямів для допитів:

ймовірне неналежне управління федеральним розслідуванням щодо Епштейна та Максвелл;

обставини й подальші розслідування смерті Епштейна у 2019 році;

способи, якими федеральний уряд може ефективно боротися з мережами торгівлі людьми;

як Епштейн і Максвелл намагалися здобувати прихильність для захисту своєї незаконної діяльності;

потенційні порушення етичних правил, пов’язані з обраними посадовцями.

Постраждалі від дій Епштейна та їхні адвокати заявили, що побоюються: якби Клінтони відмовилися виконати повістку Конгресу, це створило б подібний прецедент для інших осіб, яких викликають на допити.