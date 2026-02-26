На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат: рішення суду

Мешканку Тернопільщини засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за умисне тяжке травмування свого трирічного сина. Жінка медичною голкою навмисно пошкодила дитині очне яблуко, через що хлопчик осліп на одне око.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Трагедія сталася в листопаді 2019 року в одній із лікарень Тернопільщини. Мати наполягала, що хлопчик страждає на інфекційне захворювання, хоча медики цього не підтвердили. Жінка не працювала та розраховувала на соціальні виплати, тому вимагала визнати у дитини хворобу.

Реклама

Реклама

Залишившись із сином наодинці, вона медичною голкою навмисно пошкодила йому очне яблуко. Через тяжку травму дитина осліпла на одне око. Нині хлопчик перебуває під опікою іншої родини.

Прокурори довели в судах усіх інстанцій вину жінки у вчиненні злочину з особливою жорстокістю, що призвів до втрати ока та стійкої втрати працездатності дитини.

Жінку засуджено до 7,5 років увʼязнення. Також суд стягнув із засудженої кошти на лікування та 600 тисяч гривень моральної шкоди на користь дитини.