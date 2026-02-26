СБУ затримала на Харківщині російського агента, який допомагав окупантам прорватися до Куп’янська

Служба безпеки затримала на Харківщині ще одного агента російської воєнної розвідки, який готував координати для ракетно-бомбових атак на Куп’янському напрямку. Зловмисник передавав інформацію для підготовки нових спроб прориву до райцентру.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За наявними даними, окупанти сподівалися використати розвіддані свого коригувальника для підготовки нових спроб “пробитися” до Куп’янська.

Як встановило розслідування, агентурне завдання виконував завербований росіянами 49-річний харків’янин, який переховувався від мобілізації в будинку своїх батьків у Чугуївському районі. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав у Телеграм-каналах способи втечі до Росії.

В одному з прокремлівських чатів на фігуранта вийшов співробітник ГРУ РФ і запропонував співпрацю в обмін на “евакуацію”. Погодившись, агент почав обходити прифронтову місцевість, щоб виявити та позначити на гугл-картах геолокації Сил оборони.

Також він використовував подвір’я приватного будинку своїх батьків як спостережний пункт, звідки фіксував час та орієнтовні напрямки роботи артилерії ЗСУ. Після цього проводив дорозвідку поблизу місць, де, на його думку, могли бути артилерійські позиції українських військ.

Зібрані координати потенційних “цілей” він накопичував на власному смартфоні для підготовки агентурного звіту ГРУ РФ.

“Співробітники СБУ затримали агента та вжили комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуку в нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на РФ”, — розповіли в Службі безпеки.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.