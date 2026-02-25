Інвалідність за 9 тис. доларів: на Харківщині заблокували нову схему ухилення від мобілізації

СБУ спільно з Національною поліцією викрили на Харківщині чергову схему ухилення від мобілізації через фіктивне оформлення інвалідності. Організатора затримали під час отримання 9 тисяч доларів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, схему організував 35-річний непрацюючий харків’янин. Ділок обіцяв військовозобов’язаним вплинути на службових осіб медичних закладів, членів експертних комісій з встановлення інвалідності та посадовців ТЦК для оформлення фейкової II групи інвалідності та подальшого зняття з військового обліку.

Реклама

Реклама

“При цьому організатор переконував клієнта, що без його допомоги він взагалі не зможе вирішити це питання. Згодом він розповів клієнтові деталі плану: забезпечити оформлення виписок із лікувальних закладів, результатів інструментальних досліджень, внесення їх до електронних медичних баз, а також організувати подальше проходження відповідних комісій”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання коштів. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочину.