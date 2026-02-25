На тлі заяв про “брудну бомбу” Росія може готувати радіаційну аварію в Україні, — ISW

Кремль може планувати звинуватити Україну у радіологічному інциденті, який може бути спричинений самою Росією на українській території. Такі дії можуть стати частиною ширшої інформаційної кампанії на тлі посилення ядерної риторики Москви.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російські посадовці активно просувають безпідставні заяви про нібито наміри України отримати «брудну бомбу» або ядерну зброю. Ці твердження використовуються для посилення ескалаційної риторики та погроз на адресу України і західних держав.

Реклама

Реклама

Російські представники також озвучують заяви про неприйнятність дій Великої Британії та Франції, звинувачуючи їх у нібито підготовці передачі Києву ядерних компонентів. На цьому тлі лунають прямі погрози застосування ядерної зброї, включно з так званими нестратегічними системами.

В ISW припускають, що Кремль може використати ризик радіологічного інциденту для звинувачення України. За оцінкою аналітиків, Росія може спричинити радіологічну аварію на українській території, після чого покласти відповідальність на Київ, звинувативши його у застосуванні ядерної або радіологічної зброї.

Такий сценарій може бути використаний для посилення інформаційного тиску, впливу на позицію Заходу та спроб змінити ставлення до подальшої підтримки України.

Аналітики наголошують, що російські війська систематично завдають ударів по українській енергетичній інфраструктурі, зокрема по атомних електростанціях та об’єктах, які забезпечують їхню роботу.

Такі атаки створюють ризик радіологічного інциденту. У разі виникнення події Москва може використати її як інструмент для нових звинувачень проти України. Також Кремль намагається відвернути увагу від нездатності російських військ досягти цілей Путіна в річницю повномасштабного вторгнення.